Il ministro della Giustizia ha presentato un'azione legale contro la conduttrice e l'emittente televisiva dopo le dichiarazioni fatte riguardo a un provvedimento di clemenza. La causa nasce dal fatto che il ministro ha concesso la grazia a una figura televisiva, mentre non ha fatto lo stesso per la conduttrice, generando una reazione pubblica e le relative accuse. La vicenda si svolge in un contesto di polemica pubblica e procedimenti legali.

Carlo Nordio vuole portare in tribunale Bianca Berlinguer ma non Sigfrido Ranucci. Il ministro della Giustizia ha dato mandato di avviare una causa in sede civile contro la conduttrice di È sempre Cartabianca e Mediaset per la puntata del 28 aprile e le dichiarazioni di Ranucci sul caso della grazia a Nicole Minetti. “Graziato” invece il conduttore di Report: dopo le scuse pubbliche del giornalista, Nordio avrebbe deciso di non intraprendere più alcuna azione legale nei suoi confronti. Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e Mediaset Il caso Nicole Minetti a "È sempre cartabianca" Niente causa contro Sigfrido Ranucci Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e Mediaset Il ministro della Giustizia Carlo Nordio avvierà un’azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nordio fa causa a Mediaset e Bianca Berlinguer, perché il ministro ha "graziato" Ranucci e non la conduttrice

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