Nordio querela Berlinguer e Mediaset | la risposta dell’azienda

Il ministro ha presentato una querela nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, accusandoli di aver consentito a un giornalista di fare pesanti insinuazioni su di lui durante un servizio televisivo. Inoltre, si riferisce al fatto che l’emittente non avrebbe chiesto scusa per quanto trasmesso. La decisione di denunciare arriva dopo le affermazioni fatte dal giornalista nel corso della trasmissione.

Il 28 aprileSigfrido Ranucci, ospite aÈ sempre Carta Bianca, ha confessato che“una fonte ancora da verificare avrebbe visto qualche mese fa Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay”.Notizia che ha fatto scalpore, dato le vicende legate alla grazia ricevuta daNicole Minetti,voci alle quali lo stesso Nordio ha prontamente risposto e smentito, intervenendo poco dopo al telefono in trasmissione. Dopo una lettera di richiamo,Ranucci, a Report, ha chiesto scusa, “mi cospargo il capo di cenere e mi assumo le mie reponsabilità“. Questo è il punto chiave, proprio ciò che ha portato il ministro della giustizia a graziare il conduttore di Rai 3 e a decidere di non sporgere denuncia nei suoi confronti, perché “ha chiesto scusa e ammesso i propri errori”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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