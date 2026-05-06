Nordio annuncia causa civile contro Bianca Berlinguer e Mediaset per il caso Minetti e le parole di Ranucci

Il ministro della Giustizia ha comunicato di aver incaricato un avvocato di intentare una causa civile contro la conduttrice e l’emittente televisiva, in relazione alla puntata trasmessa il 28 aprile. La decisione è stata presa dopo le dichiarazioni fatte durante quella trasmissione, riguardanti un caso giudiziario. La notizia è stata resa nota ufficialmente nelle ultime ore.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha dato mandato al suo legale per avviare un'azione risarcitoria contro la conduttrice e l'emittente dopo la puntata del 28 aprile. L'eventuale risarcimento andrà in beneficenza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caso Minetti, Nordio annuncia che farà causa a Mediaset e Bianca Berlinguer per le dichiarazioni di RanucciIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, avvierà un’azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, a seguito... Caso Minetti, Nordio fa causa civile a Berlinguer e MediasetDopo che il conduttore di Report, Sigrifido Ranucci, in diretta a Cartabianca si era lasciato andare in dichiarazioni non verificate sulla presunta... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Nordio valuta causa contro Ranucci | difesa della propria immagine. Caso Minetti, Nordio annuncia che farà causa a Mediaset e Bianca Berlinguer per le dichiarazioni di RanucciIl ministro Nordio avvia un'azione civile contro Mediaset e Berlinguer dopo le dichiarazioni di Ranucci sul caso Minetti. ilfattoquotidiano.it Carlo Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e a MediasetIl ministro della Giustizia avvia un'azione risarcitoria in sede civile per le dichiarazioni sul caso Minetti in una recente puntata di È sempre ... huffingtonpost.it