Il ministro della giustizia ha intentato una causa contro una politica che aveva difeso le dichiarazioni di un giornalista in tv. Nel frattempo, l’Interpol ha comunicato che una ex parlamentare e il suo compagno non risultano avere denunce o precedenti penali in Uruguay. La vicenda coinvolge diverse figure pubbliche e si inserisce in un quadro di procedimenti legali e verifiche internazionali.

Per il ministero «si tratta di notizie e dichiarazioni considerate lesive dell’immagine dell’uomo e della istituzione che egli rappresenta». Va detto che almeno Ranucci si è scusato con Nordio, mentre la Berlinguer ha rivendicato il diritto di dire la qualunque. La storia di quelli che dovevano essere i Bonnie & Clyde del Bunga Bunga sudamericano e delle adozioni-truffa finisce comunque con l’Interpol che dichiara di non aver trovato nulla su Nicole Minetti e il suo compagno Giuseppe Cipriani. Una bellissima notizia per il Quirinale, che nelle scorse settimane si era molto agitato per aver concesso la grazia all’ex igienista dentale del San Raffaele, nonché ex consigliere regionale di Forza Italia in Lombardia.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nordio fa causa alla Berlinguer che difende le frasi di Ranucci in tv

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