Caso Minetti Nordio annuncia che farà causa a Mediaset e Bianca Berlinguer per le dichiarazioni di Ranucci

Il ministro della Giustizia ha annunciato l’intenzione di chiedere un risarcimento in sede civile contro Mediaset e Bianca Berlinguer, a seguito delle dichiarazioni di un giornalista. La causa riguarda presunte affermazioni ritenute diffamatorie fatte durante un programma televisivo. La vicenda si inserisce nel caso Minetti, che vede coinvolti anche altri soggetti e si concentra sulle dichiarazioni rese in televisione e sui relativi riscontri legali.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, avvierà un’azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, a seguito del sostegno alla diffusione di notizie relative al “caso Minetti”, durante la puntata della trasmissione “E’ sempre carta bianca” in cui il giornalista Sigfrido Ranucci – poi scusatosi – aveva riferito di una pista su presunte visite del Guardasigilli al ranch in Uruguay di Minetti e del compagno. Per il ministero “si tratta di notizie e dichiarazioni considerate lesive dell’immagine dell’uomo e della istituzione che egli rappresenta”. “Il ministro della Giustizia”, si legge in una nota, “ha dato mandato all’avvocato Giulio Micioni del Foro di Roma, per avviare azione risarcitoria.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Minetti, Nordio annuncia che farà causa a Mediaset e Bianca Berlinguer per le dichiarazioni di Ranucci Notizie correlate Caso Minetti, Nordio farà causa a Ranucci per le dichiarazioni sull’UruguayIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, promuoverà “nei prossimi giorni un’azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Sigfrido Ranucci,... Caso Minetti, Nordio fa causa civile a Berlinguer e MediasetDopo che il conduttore di Report, Sigrifido Ranucci, in diretta a Cartabianca si era lasciato andare in dichiarazioni non verificate sulla presunta... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grazia a Minetti, Mattarella chiede conto a Nordio; Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Supposte falsità, servono verifiche urgenti; Minetti, il Colle chiede verifiche. Il ministero: 'Nessun neo'; Caso grazia Nicole Minetti, verifiche su autenticità della sentenza di adozione in Uruguay. Caso Minetti, Nordio fa causa civile a Berlinguer e MediasetDopo che il conduttore di Report, Sigrifido Ranucci, in diretta a Cartabianca aveva lasciato andare dichiarazioni non verificate sulla presunta ... iltempo.it Carlo Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e a MediasetIl ministro della Giustizia avvia un'azione risarcitoria in sede civile per le dichiarazioni sul caso Minetti in una recente puntata di È sempre ... huffingtonpost.it "Ci sono parole da non dire, ma una devo citarla" Claudio Bisio apre la presentazione dei David di Donatello al Quirinale e davanti a Sergio Mattarella tira in ballo il caso Minetti con una battuta che spiazza la sala - facebook.com facebook Il caso #Minetti. I suoi legali smentiscono i fatti diffusi da 'Report' con l'intervista al giornalista Thomas Mackinson e annunciano la richiesta di danni. In Procura a Milano il vertice dei magistrati sull'adozione del bambino della coppia. Anna Maria Caresta #GR1 x.com