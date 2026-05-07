Il ministro della Giustizia ha deciso di intentare una causa nei confronti di Mediaset. La risposta dell’azienda è stata di freddezza e dispiacere per la decisione, commentando che avrebbe potuto smentire in diretta le affermazioni fatte dal presentatore di un programma televisivo. Nordio ha invece optato per l’azione legale, mentre la società ha espresso rammarico per questa reazione.

“ Dispiacere ” per la scelta di Carlo Nordio di agire in giudizio contro l’azienda. È quanto fa emergere la dirigenza di Mediaset, attraverso una nota non ufficiale – affidata all’agenzia AdnKronos – sulla decisione del ministro della Giustizia di chiedere i danni per le dichiarazioni di Sigfrido Ranucci nella puntata di È sempre Cartabianca del 28 aprile. Quella sera, nello studio di Bianca Berlinguer su Rete 4, il conduttore di Report aveva riferito di aver raccolto una testimonianza, ancora da verificare, secondo cui il ministro della Giustizia era stato di recente ospite in Uruguay nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nordio fa causa a Mediaset, la freddezza dell’azienda: “Dispiace per la reazione, ha potuto smentire Ranucci in diretta”

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