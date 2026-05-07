Il ministro della giustizia ha deciso di querelare Mediaset e Bianca Berlinguer, dopo le affermazioni del conduttore di Report, che avevano sollevato sospetti riguardo alle sue visite in Uruguay. Nel frattempo, Nordio ha scelto di perdonare Sigfrido Ranucci, ma ha comunque intrapreso azioni legali contro il gruppo televisivo e la conduttrice del programma di approfondimento. La vicenda si inserisce in un confronto più ampio all’interno della maggioranza politica.

Carlo Nordio che perdona Sigfrido Ranucci ma querela Mediaset e Bianca Berlinguer il cui prolisso contenitore, È sempre Cartabianca, ha dato voce alle insinuazioni del conduttore di Report sulle sue visite al ranch di Cipriani junior in Uruguay. Anello di congiunzione Nicole Minetti, rediviva sui media dopo anni di assenza a squarciare il velo di oblio sul Bunga Bunga e la sua decisiva partecipazione al film Ruby nipote di Mubarak. La querela di Nordio è un preciso segnale politico. Anche un bambino leggerebbe nell’ iniziativa del Guardasigilli non la tutela dell’onorabilità infangata, ma un palese segnale politico che parla alla sua maggioranza e indica la direzione di marcia di un sistema che si sta spostando.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nordio contro Mediaset, la guerra nella maggioranza passa da Rete4

Notizie correlate

La Rai contro Ranucci, la lettera di richiamo dopo l’intervento a Rete4 su Minetti e Nordio: cosa contesta la Rai e cosa rischia il giornalistaLa Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci per quel che aveva detto nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, il programma di...

Fibrillazioni e liti nella maggioranza: una consigliera passa all'opposizioneLa decisione annunciata da Daniela Capone, a seguito di tensioni legate alla selezione degli scrutatori in vista del referendum, precedute da...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Nordio fa causa a Mediaset e Berlinguer per il caso Minetti; Meloni e sdegno: furia contro Mediaset per le accuse a Nordio. Lo spettro del sabotaggio dei Berlusconi. La Rai richiama Ranucci; Caso Minetti, Nordio farà causa a Mediaset e a Berlinguer per le frasi di Ranucci in tv; Il ministro Nordio farà causa a Mediaset e a Berlinguer sul caso Minetti in tv.

Il ministro Nordio contro Berlinguer e Mediaset: azione legale sul caso MinettiAzione civile di Nordio contro Berlinguer e Mediaset per le dichiarazioni sul caso Minetti in diretta tv: ecco tutti i dettagli. notizie.it

Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e Mediaset, perché il ministro ha graziato Ranucci e non la conduttriceIl ministro della Giustizia Carlo Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e a Mediaset per le dichiarazioni di Ranucci sul caso Nicole Minetti ... virgilio.it

La querela di Nordio a Mediaset e Bianca Berlinguer è grave, aveva potuto giustamente replicare in diretta, ancora più grave è il partito che la condivide (e FI tace…). Un governo che pretende le scuse, che vuole colpire la libertà editoriale, vuole tv ed informa x.com

Franco Rolandi. . IL GOVERNO E' NERVOSO E I MINISTRI ATTACCANO LA STAMPA CON LE QUERELE AI GIORNALISTI. PIANTEDOSI VS DAGOSPIA, NORDIO VS BERLINGUER (MEDIASET) - facebook.com facebook