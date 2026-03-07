Fibrillazioni e liti nella maggioranza | una consigliera passa all' opposizione

Una consigliera comunale di Oria ha deciso di lasciare la maggioranza e unirsi all'opposizione, segnando un cambiamento nell'equilibrio politico locale. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e scontri tra i membri dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo Ferretti. La scelta di passare all’opposizione è stata ufficializzata nelle ultime ore e modifica la composizione del consiglio comunale.

La decisione annunciata da Daniela Capone, a seguito di tensioni legate alla selezione degli scrutatori in vista del referendum, precedute da diatribe fra componenti della giunta ORIA – La consigliera comunale Daniela Capone esce dalla maggioranza e passa all'opposizione, certificando l'acuirsi di una crisi in atto da mesi fra le file dell'amministrazione comunale di Oria, guidata dal sindaco Cosimo Ferretti. Le fibrillazioni si erano aperte tempo fa, con un'accesa lite fra la stessa Daniela Capone e l'assessore con delega alla Polizia Locale, Alfredo Proto. Lo scorso febbraio ci sarebbe stato un ulteriore diverbio...