Prima del delitto di Garlasco, Chiara aveva rifiutato di parlare con una persona coinvolta nelle indagini, pronunciando le parole “Non voglio parlare con te”. Le intercettazioni raccolte sono state definite dalla Procura di Pavia come elementi di grande rilievo, mentre gli avvocati della difesa le considerano semplici commenti isolati legati a un podcast. La discussione tra le parti riguarda l’importanza di queste conversazioni nel procedimento giudiziario.

Per la Procura della Repubblica di Pavia quelle intercettazioni sono fondamentali. Per la difesa, invece, si tratta di esternazioni estemporanee a commento di un podcast. Ciò che sembra certo è che su quel soliloquio di Andrea Sempio, le cui parole sono state captate dai microfoni dei carabinieri, si giocherà gran parte delle risultanze della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. (ANSA FOTO) – Notizie.com Ma andiamo con ordine, a partire dalla carta calata nelle scorse ore dai pm pavesi. Secondo gli inquirenti Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007, da solo in macchina, avrebbe parlato di Chiara Poggi, dei video intimi suoi e di Alberto Stasi che avrebbe visto.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - “Non voglio parlare con te”: l’ultimo rifiuto di Chiara prima del delitto di Garlasco. I legali di Andrea: “Solo dei commenti”

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

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Garlasco, Andrea Sempio e la chiamata prima del delitto: Chiara lo rifiutòDopo quasi quattro ore questa mattinaAndrea Sempioha lasciato laprocuradi Pavia accompagnato dai suoi avvocati e senza parlare con i giornalisti.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Emergono nuovi, inquietanti dettagli sull'omicidio di Chiara Poggi. Ho visto il video di Chiara e Alberto avrebbe detto Andrea Sempio in un'intercettazione, secondo quanto rivela il 'Tg1' sui suoi canali social. Sempre intercettato, Sempio, parlando da solo, avr; Delitto di Garlasco, cosa ha detto Andrea Sempio nell'audio delle nuove intercettazioni; Le nuove intercettazioni e la telefonata tra Sempio e Chiara Poggi prima del delitto. L'indagato: Mai visto alcun video; Sempio, ci sarebbe un’intercettazione: Ho visto i video intimi di Chiara, ci ho provato, lei mi ha rifiutato.

Garlasco, Chiara e quel con te non parlo a Sempio. L’imitazione con voce femminileTutto ruota attorno a quella famosa telefonata a casa Poggi, quando il fratello della vittima era in montagna con i suoi ... affaritaliani.it

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