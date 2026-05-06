"Ho visto il video di Chiara e Alberto ". Così Andrea Sempio in un'intercettazione, secondo quanto rivela il 'Tg1' sui suoi canali social. Nel post si spiega che Sempio, in un'altra intercettazione, parlando da solo, avrebbe detto di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto: "Non ci voglio parlare con te" attaccando il telefono. In un altro post il Tg1 rivela: "Nelle conversazioni intercettate #AndreaSempio - parlando da solo - dice di aver chiamato Chiara prima del crimine, ha provato ad avvicinarsi e lei avrebbe detto: Non voglio parlarti e ha riattaccato". Spiega l'Adnkronos che il 14 aprile 2025 Sempio è in auto, parla da solo, e ha saputo delle nuove indagini su di lui solo da un mese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non ci voglio parlare con te". La telefonata di Sempio a Chiara Poggi prima del delitto. Le nuove intercettazioni che potrebbero cambiare tutto

Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025

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