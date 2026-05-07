Da alcuni mesi, si parla di un possibile ritorno in Italia di un calciatore che aveva lasciato la Serie A per approdare al Tottenham. Ora, sembra che ci siano sviluppi concreti, con un entourage al lavoro per definire i dettagli di un trasferimento che coinvolge anche il club londinese. La trattativa riguarda un doppio ritorno in Italia, dopo un periodo in Inghilterra, con l'obiettivo di trovare un accordo tra le parti.

Entourage al lavoro già da qualche mese: i dettagli Dalla Serie A al Tottenham, dal Tottenham alla Serie A. È il caso di Guglielmo Vicario, nel mirino dell’ Inter per il post Sommer. C’è già un accordo tra lui e il club nerazzurro, ma l’affare è tutt’altro che chiuso visto che gli ‘Spurs’ vogliono 25 milioni e Martinez ha ancora qualche chance di diventare il nuovo portiere titolare della squadra di Chivu fresca di vittoria dello Scudetto. Non solo Vicario, anche Dragusin potrebbe tornare in Serie A (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Vicario non è comunque l’unico della ‘colonia’ di ex Serie A presente nel Tottenham che potrebbe tornare nel nostro campionato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Non solo Vicario, doppio ritorno in Serie A dal Tottenham: la ‘formula’

Notizie correlate

Leggi anche: Juventus, doppio colpo dal Tottenham: Vicario e Udogie vogliono tornare in Italia

Vicario Inter, il post Sommer è già iniziato! In un mese la stretta finale con il Tottenham: il doppio piano di AusilioVicario Inter, il post Sommer è già iniziato! In un mese la stretta finale con il Tottenham: il doppio piano di Ausilio Calciomercato Torino,...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: L'Inter riflette sull'operazione Vicario: due aspetti non convincono la società sulla bontà dell'operazione; Chivu, Interismo e trionfi: le vite nerazzurre del mister; Le due vite di De Rossi: L'Ostiamare non sarà il satellite di Genoa o Roma; Chivu, Interismo e trionfi: le vite nerazzurre del mister.

Non solo il Dibu Martinez, l'Inter continua a monitorare Vicario per l'estateYann Sommer non sarà il portiere dell'Inter la prossima stagione. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il club nerazzurro sta lavorando per il futuro e pensa concretamente al nome di un giocatore ... tuttomercatoweb.com

Inter, non solo Vicario: interesse per Atubolu, che piace anche al MilanIn vista del 2026 l'Inter potrebbe cambiare diverse pedine all'interno della propria rosa. Da De Vrij, ad Acerbi, passando per Mkhitaryan e Darmian, ci sono vari calciatori in scadenza di contratto. calciomercato.com

Margherita Vicario torna sul red carpet dei David di Donatello #David71 #daviddidonatello #screenweek - facebook.com facebook

Tottenham goalkeeper Guglielmo Vicario and Liverpool midfielder Curtis Jones are on Inter Milan's radar. (Gazzetta dello Sport) x.com