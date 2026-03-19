Dopo la partenza di Sommer, l'Inter ha avviato le trattative con il Tottenham per il portiere. In meno di un mese si lavora intensamente per definire l'affare, con il doppio piano di Ausilio che mira a concludere l'operazione nel breve termine. Le parti coinvolte stanno stringendo i tempi per arrivare all'accordo prima della fine della finestra di mercato.

Calciomercato Torino, l’ultima idea per la porta è Livakovic: il prezzo per il titolare della Croazia è abbordabile! Deciso il futuro di Paleari Calciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Futuro Camarda, rebus aperto: dalla Serie A arriva un corteggiamento concreto! Tutti i dettagli Saviano attacca l’Inter: «Meriterebbe la retrocessione in B. Ma anche Milan e Juventus però.» Futuro Camarda, rebus aperto: dalla Serie A arriva un corteggiamento concreto! Tutti i dettagli Spalletti Juve, il tecnico vicino al traguardo: contro il Sassuolo può eguagliare questo record! Il dato Immobile non dimentica la Lazio: «Sono davvero felice di quello che ho fatto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vicario Inter, il post Sommer è già iniziato! In un mese la stretta finale con il Tottenham: il doppio piano di Ausilio

Articoli correlati

Vicario Inter, il piano per il dopo-Sommer: il portiere ha già dato il via libera. La crisi del Tottenham favorisce l’affare?di Redazione Inter News 24Vicario Inter, il portiere del Tottenham è il primo nome per il post Sommer in vista della prossima stagione: affare sempre...

Leggi anche: Calciomercato Inter, Ausilio non ha dubbi: pronto l’assalto a Vicario in estate. Ecco perchè è il preferito per il post Sommer

Tutto quello che riguarda Vicario Inter

Temi più discussi: Vicario? Macché: se l’Inter potesse scegliere, in porta l’anno prossimo prenderebbe…; L'Inter programma il dopo-Sommer: Vicario primo nome della dirigenza! L'alternativa gioca nel Real Madrid; L'ostacolo contratto per Alisson e l'alternativa Vicario: situazioni portieri dell'Inter per il post Sommer; Calciomercato Inter, Alisson o Vicario? Il club valuta il grande colpo.

All'Inter piace Vicario, a Vicario piace l'Inter: la stagione storta del Tottenham può favorire l'affareL’Inter torna a monitorare con attenzione la situazione di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è uno dei nomi più seguiti. tuttomercatoweb.com

Clamoroso in casa Inter, Sommer può restare: indiscrezione su VicarioLe ultime indiscrezioni di mercato accendono il futuro della porta dell'Inter: possibile scenario a sorpresa per Sommer. spaziointer.it

I PORTIERI PER IL POST SOMMER! Vicario, Alisson, Carnesecchi, Dibu Martinez: i nomi per la porta dell'Inter sono questi nell'agenda dei dirigenti dell'Inter. - Gianluca Di Marzio, Sky Sport - facebook.com facebook

Porta Inter, Zenga è sicuro: “Punterei su un italiano, ecco perché. Vicario o Carnesecchi…” x.com