La Juventus ha manifestato interesse nei confronti di due calciatori del Tottenham, Guglielmo Vicario e Destiny Udogie. Entrambi i giocatori italiani sono considerati potenziali rinforzi per la difesa della squadra in vista della stagione 20262027. La trattativa coinvolge il trasferimento dei due atleti dall’Inghilterra all’Italia, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Mercato Bianconero: i due azzurri nel mirino per l'estate. La retrocessione degli Spurs può sbloccare l'affare. La Juventus mette nel mirino l’asse londinese del Tottenham: Guglielmo Vicario e Destiny Udogie sono i nomi caldi per la rivoluzione difensiva della stagione 20262027. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i due pilastri della Nazionale azzurra avrebbero manifestato il desiderio di rientrare in Serie A, attirando l’attenzione di tutti i principali top club italiani. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, doppio colpo dal Tottenham: Vicario e Udogie vogliono tornare in Italia

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