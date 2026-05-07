Non solo Trump ci pensano anche i teologi pro gay a mettere in croce il Papa

Un gruppo di studio legato al sinodo ha discusso di questioni considerate controverse, con particolare attenzione alle unioni tra persone dello stesso sesso. Durante le sessioni, sono stati ascoltati alcuni testimoni che hanno riferito di utilizzare termini come “matrimonio” e “marito” in relazione a queste unioni. La discussione ha suscitato reazioni di critica, evidenziando tensioni all’interno del dibattito sulla dottrina e le pratiche ecclesiastiche.

Dagli amici mi guardi Dio, ché dai nemici mi guardo io. Il proverbio si attaglia perfettamente alla condizione di papa Leone XIV, trascinato in una querelle con Donald Trump e, al contempo, impelagato con le fratture interne alla Chiesa: l’imminente strappo dei lefebvriani sulle nomine dei vescovi e le derive progressiste in tema di omosessualità. L’ennesimo codazzo del disordine sinodale è la pubblicazione del rapporto finale del nono Gruppo di studio sulle «questioni dottrinali, pastorali ed etiche emergenti». In sostanza, il rapporto con i fedeli Lgbt. L’ennesima mina che a Robert Francis Prevost toccherà disinnescare, dopo il caso delle benedizioni gay in Germania.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Non solo Trump, ci pensano anche i teologi pro gay a mettere in croce il Papa Notizie correlate De Zerbi, non solo Tottenham: ci pensano anche tre squadre di A. Ecco le quoteLa sua esperienza a Marsiglia si è chiusa ormai da qualche mese, ma Roberto De Zerbi è già pronto a ripartire. Leggi anche: «Trump sta tentando di mettere alla berlina Papa Leone»: Mauro Corona cita un aneddoto e svela perché non ci riuscirà Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Non solo Trump; Meloni su Trump: Non so se ritirerà i militari, noi abbiamo sempre rispettato i patti. Vedrò Rubio; Appunti di Geopolitica Live - Geopolitica da tempo di guerra - Appunti; Due americani su tre bocciano Trump sulla guerra. Mondiali 2026, Trump: «Italia al posto dell'Iran? Non ci sto pensando molto»(LaPresse) «Non ci sto pensando molto». Così il presidente americano Donald Trump ha risposto alla domanda di un giornalista su cosa pensasse dell'ipotesi di partecipazione dell'Italia al posto dell’I ... msn.com Trump, 'l'Italia invece dell'Iran ai Mondiali? Non ci sto pensando'(ANSA) - WASHINGTON, 23 APR - 'Non ci sto pensando più di tanto. Così il presidente americano Donald Trump ha risposto alla domanda su cosa pensasse dell'ipotesi di partecipazione dell'Italia invece ... corrieredellosport.it Mary Lea Trump sul sistema usato dallo zio Donald per sviare l'attenzione a #InAltreParole Guarda la puntata su App La 7 e http://La7.it! Clicca sul link che trovi in bio #La7 #MaryTrump #DonaldTrump #USA - facebook.com facebook Project Vault, il progetto di Trump per creare una riserva di metalli critici a uso civile, dovrebbe servire a proteggere le aziende americane dalla Cina. Non piace, però, alle compagnie minerarie, che temono pesanti distorsioni di mercato. x.com