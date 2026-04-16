Trump sta tentando di mettere alla berlina Papa Leone | Mauro Corona cita un aneddoto e svela perché non ci riuscirà

Nella puntata di martedì 14 aprile di È sempre Cartabianca, Mauro Corona ha commentato l’attacco di Donald Trump a Papa Leone, affermando che Trump sta tentando di mettere alla berlina il pontefice. Corona ha citato un aneddoto legato a Papa Leone senza però fornire dettagli specifici. Non sono state segnalate reazioni ufficiali da parte di Trump o delle istituzioni coinvolte.

«Trump sta tentando di mettere alla berlina Papa Leone». Mauro Corona nella puntata di È sempre Cartabianca di martedì 14 aprile ha preso posizione contro l'attacco di Donald Trump a Papa Leone.Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi in un durissimo post ha attaccato il pontefice.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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