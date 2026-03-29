Il futuro dell’allenatore di origini bresciane si fa sempre più incerto. Dopo il possibile trasferimento al Tottenham, sono emerse anche tre squadre italiane tra le candidate a ingaggiarlo. Le quote degli operatori indicano il club inglese come favorito, ma non mancano le altre opzioni sul tavolo. La situazione rimane aperta e dipende dalle decisioni che prenderanno tutte le parti coinvolte.

La sua esperienza a Marsiglia si è chiusa ormai da qualche mese, ma Roberto De Zerbi è già pronto a ripartire. L'allenatore italiano è da tempo nel mirino del Tottenham, pronto a puntare su di lui in caso di esonero di Tudor oppure per la prossima stagione. Una scelta che però non sembra far felici i tifosi degli Spurs, che gli rimproverano di aver difeso Greenwood (suo giocatore a Marsiglia) dalle pesanti accuse di stupro e aggressione. Ma la Premier non è il solo campionato che strizza l'occhio al tecnico italiano: scopriamo le quote della prossima squadra di De Zerbi sulle lavagne dei principali siti di scommesse. Prova gratis... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Zerbi, non solo Tottenham: ci pensano anche tre squadre di A. Ecco le quote

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