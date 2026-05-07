non solo elettrico assogasliquidi chiede un mix energetico

L’industria dei gas liquefatti sottolinea l'importanza di diversificare le fonti energetiche all’interno dell’Unione Europea. Afferma la necessità di aumentare l’autonomia energetica e si mostra favorevole all’utilizzo di carburanti sostenibili, come il biometano, come indicato dai recenti inviti delle autorità europee. La richiesta riguarda un approccio più ampio rispetto alla sola energia elettrica.

L’industria dei gas liquefatti condivide l’urgenza di rafforzare l’autonomia energetica dell’Unione e apprezza i richiami della Commissione ai sustainable fuels e allo sviluppo della produzione di biometano. Contemporaneamente il settore considera il documento sbilanciato verso lo sviluppo del vettore elettrico, soprattutto nell’individuazione delle misure operative. L’attuale instabilità geopolitica dimostra, infatti, che è necessario diversificare le fonti e le basi di approvvigionamento. Per Assogasliquidi, la vera resilienza non si ottiene restringendo il campo tecnologico, ma valorizzando un mix energetico plurale. E in questo senso...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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