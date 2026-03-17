Oggi conferenza col ministro Tajani Via il green deal Ue sì a un mix energetico serio
Oggi si terrà una conferenza al Palazzo Wedekind in Piazza Colonna, alle 17, con il ministro Tajani. Durante l'incontro verrà annunciata la decisione di abbandonare il Green Deal europeo e di adottare un mix energetico più diversificato e realistico. La conferenza è aperta al pubblico e rivolta ai lettori de Il Tempo.
Oggi è un giorno importante per Il Tempo. Amici lettori, siete tutti invitati alla conferenza che terremo questo pomeriggio alle 17 qui a Palazzo Wedekind in Piazza Colonna. Ascolteremo le compagnie energetiche e poi la voce del ministro Antonio Tajani. Lo interpelleremo sugli scenari di guerra, ovviamente: e soprattutto sulle ricadute energetiche per l'Italia, dagli scenari più desiderabili (guerra breve) a quelli più sfavorevoli (conflitto ancora lungo). La nostra tesi di partenza può essere riassunta così: la follia Ue del green deal andrebbe archiviata e stracciata. Non solo perché era sbagliata già in teoria, nel suo mix di ecoestremismo e dirigismo illiberale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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