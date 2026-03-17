Oggi si terrà una conferenza al Palazzo Wedekind in Piazza Colonna, alle 17, con il ministro Tajani. Durante l'incontro verrà annunciata la decisione di abbandonare il Green Deal europeo e di adottare un mix energetico più diversificato e realistico. La conferenza è aperta al pubblico e rivolta ai lettori de Il Tempo.

Oggi è un giorno importante per Il Tempo. Amici lettori, siete tutti invitati alla conferenza che terremo questo pomeriggio alle 17 qui a Palazzo Wedekind in Piazza Colonna. Ascolteremo le compagnie energetiche e poi la voce del ministro Antonio Tajani. Lo interpelleremo sugli scenari di guerra, ovviamente: e soprattutto sulle ricadute energetiche per l'Italia, dagli scenari più desiderabili (guerra breve) a quelli più sfavorevoli (conflitto ancora lungo). La nostra tesi di partenza può essere riassunta così: la follia Ue del green deal andrebbe archiviata e stracciata. Non solo perché era sbagliata già in teoria, nel suo mix di ecoestremismo e dirigismo illiberale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Oggi conferenza col ministro Tajani. Via il green deal Ue, sì a un mix energetico serio

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