Assogasliquidi-Federchimica ha richiesto alla Commissione Europea di inserire i gas nel piano AccelerateEu, evidenziando la necessità di diversificare le fonti energetiche. La discussione si concentra sul rischio di un monopolio nel settore elettrico, sottolineando l'importanza di un mix energetico più ampio. La proposta mira a garantire una maggiore sicurezza di approvvigionamento e a ridurre la dipendenza da una sola fonte di energia.

? Cosa sapere Assogasliquidi-Federchimica chiede alla Commissione Europea di includere i gas nel piano AccelerateEu.. Il settore punta su biocarburanti e infrastrutture esistenti per evitare monopoli tecnologici elettrici.. Il presidente di Assogasliquidi-Federchimica, Cimenti, ha espresso preoccupazione per lo sbilanciamento del nuovo documento della Commissione verso il vettore elettrico, sollecitando un approccio che includa la diversificazione energetica per proteggere l’Europa dalle instabilità geopolitiche attuali. Tra le officine che riparano i mezzi pesanti e le case dove le caldaie garantiscono il calore alle famiglie, si respira una tensione silenziosa che riguarda il futuro dell’energia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia, il rischio del monopolio elettrico: serve un mix diversificato

Notizie correlate

Leggi anche: Il “carrello tricolore” di Urso diventa elettrico. L’assurdità del decreto Energia

Leggi anche: Energia, Rse: "Grazie a smart grid sistema elettrico più sicuro e resiliente ed energia meno cara"

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Crisi energia, l'allarme di Assocarta: costi del gas fino al 25% e rischio per export e imballaggi; Caro energia, con un aumento delle bollette 30 mila bellunesi a rischio; Confindustria, rischio stangata bollette: Scenario peggiorato, già incide lo shock energia; Guerra e shock energia, stangata sui consumi: fino a 963 euro in meno a famiglia e rischio stagnazione.

Prezzi dell'energia aumentati in 5 anni: le spese irrinunciabili a rischio rincariNegli ultimi 5 anni i prezzi dell'energia sono notevolmente aumentati: oggi ci sono spese irrinunciabili che potrebbero subire ulteriori rincari a causa della guerra in Iran. Ecco alcuni consigli util ... facile.it

Crisi energia, Pichetto: prezzi il vero rischio per l’ItaliaAl Sustainable Future Energy Summit, il ministro Pichetto Fratin analizza l’impatto della crisi globale dell’energia tra prezzi in aumento, sicurezza degli approvvigionamenti e strategie italiane ... milanofinanza.it

Bruxelles vara il progetto “Accelerate Eu”. Gli Stati potranno ridurre i costi dell’energia per proteggere i nuclei vulnerabili e le imprese. Salta il lavoro agile - facebook.com facebook

Non sarà forse la soluzione di lungo periodo, ma il carbone, che in realtà non se n’è mai andato, sta riscuotendo di nuovo successo come fonte per produrre energia elettrica. Pochi giorni fa è stato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto x.com