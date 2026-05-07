La Roma ha ampliato la propria attività di osservazione internazionale, coinvolgendo anche scout in Brasile oltre a quelli in Germania, Francia e Turchia. La presenza in Sud America si aggiunge alle altre aree di interesse, con l’obiettivo di monitorare talenti emergenti. La società ha confermato l’iniziativa attraverso comunicazioni ufficiali, senza fornire dettagli specifici sui nomi o le modalità degli interventi. La strategia di scouting si concentra su più continenti, secondo fonti ufficiali.

Non solo Germania, Francia e Turchia, gli scout giallorossi sono operativi anche in Brasile Nonostante la Roma si trovi in un limbo dirigenziale, Frederic Massara continua a tessere la tela del calciomercato giallorosso, soprattutto per quanto riguarda le cessioni e i rinnovi di contratto, ma non solo. Gli scout romanisti, infatti, sono operativi in Europa e nel resto del mondo, come testimoniano i recenti blitz in Germania (per Culbreath, Nusa e Schlager), Turchia (per Oosterwolde) e Francia (per Methalie). Non solo Bernabei: la Roma e l’Europa osservano l’Internacional CM (Ansa Foto) – calciomercato.it Un altro mercato molto seguito dalla Roma resta il Sudamerica e il Brasile in particolare, dove i giallorossi hanno pescato il jolly Wesley.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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