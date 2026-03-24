Napoli e Roma osservano con attenzione un talento emergente dall’estero!

Napoli e Roma hanno messo nel mirino Kerim Alajbegovic, giovane talento classe 2007 che si sta mettendo in luce con il Salisburgo. È quanto riportato dal noto giornalista di calciomercato Nicolò Schira che segnala come due club italiani stiano osservando con attenzione la crescita del giocatore, protagonista di una stagione sorprendente al suo primo anno tra i professionisti. Esterno sinistro naturale, ma capace di adattarsi anche come attaccante o mezzala offensiva, Alajbegovic si distingue per velocità, tecnica e capacità di incidere in zona gol. Nato a Colonia ma di nazionalità bosniaca, il giovane ha già dimostrato grande maturità calcistica, attirando l’interesse di diversi osservatori europei. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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