Roma ed Everton spettro Uefa | solo una in Europa League

Roma ed Everton affrontano un futuro incerto in ambito europeo, con la possibilità che solo una delle due squadre possa continuare a competere in Europa League. Le decisioni e le azioni degli uffici di Houston stanno influenzando le prospettive delle due compagini, lasciando aperta la possibilità di un esito che potrebbe limitare la partecipazione di entrambe alle competizioni continentali. La situazione rimane in bilico e dipende dagli sviluppi delle prossime settimane.

Il silenzio operativo che avvolge gli uffici di Houston rischia di trasformarsi in un ostacolo insormontabile per le ambizioni europee della Roma e dell’ Everton. A sole quattro giornate dal termine della stagione, la Uefa non ha ancora ricevuto alcuna documentazione ufficiale dai Friedkin atta a risolvere il delicato nodo della multiproprietà tra il club capitolino e quello di Liverpool. Nonostante il management americano ostenti una tranquillità di facciata, assicurando che ogni scenario sia stato preventivamente analizzato e che non sussistano pericoli concreti, la preoccupazione nelle stanze di Nyon cresce proporzionalmente ai risultati sportivi ottenuti sul campo.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma ed Everton, spettro Uefa: solo una in Europa League Notizie correlate Nodo multiproprietà: solo una tra Everton e Roma nella stessa competizione UEFAIl regolamento UEFA impedisce che due squadre con lo stesso proprietario possano partecipare nella medesima competizione europea. Roma ed Everton: il piano dei Friedkin per l’EuropaLa famiglia Friedkin ha ufficialmente avviato una corsa contro il tempo sul fronte legale per mettere in sicurezza la partecipazione di Roma ed...