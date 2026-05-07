Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, l’attore ha pronunciato un messaggio a favore della Palestina, affermando di non voler smettere di ripeterlo. In passato, anche un altro attore aveva dedicato parole simili durante la stessa manifestazione, nel 2025. Il discorso si è concentrato su temi di guerra, fascismo e solidarietà con la Palestina, senza ulteriori dettagli o riferimenti specifici.

Lino Musella ritira il David di Donatello 2026 come miglior attore non protagonista e dedica il premio alla Palestina e alla Flotilla “Non smetterò mai di dire: Palestina libera”. Dopo Elio Germano nel 2025, ai David di Donatello 2026 è stato l’attore Lino Musella a tornare a parlare di guerra, di fascismo e di Palestina. Nel ritirare il premio come miglior attore non protagonista per Nonostante di Valerio Mastandrea, Musella ha dedicato la sua vittoria all’interprete di Taxi driver: “Robert De Niro ha detto: l’arte può essere una minaccia per gli autocrati fascisti. Ebbene sì, penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia, la solidarietà umana”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non smetterò mai di dire: Palestina libera. Questo premio è un grido di speranza per tutte le donne e gli uomini della Flotilla”: così Lino Musella ai David 2026

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