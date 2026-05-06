Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, Lino Musella ha ricevuto il premio come miglior attore non protagonista per il film Nonostante. Nel suo discorso, ha citato De Niro e affermato che il cinema fa paura ai fascisti. Ha anche espresso il sostegno alla Palestina, dichiarando “Palestina libera”. La serata è stata segnata da questa dichiarazione, che ha attirato l’attenzione dei presenti.

La cerimonia dei David di Donatello 2026 ha vissuto uno dei momenti più intensi e politicamente carichi della sua storia quando Lino Musella ha ritirato il premio come miglior attore non protagonista per il film Nonostante. Dal palco di Cinecittà, l’attore ha pronunciato un discorso che ha trasformato il tradizionale ringraziamento in una dichiarazione civile e politica, destinata a segnare questa edizione del prestigioso riconoscimento del cinema italiano. Lino Musella David miglior attore non protagonista “grazie a Robert De Niro che ha detto che l’arte è una minaccia contro gli autocrati e i fascisti.e grazie a tutte le donne e uomini della Global Sumud Flotilla e a chi si espone.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Lino Musella vince il David e cita De Niro: “Il cinema fa paura ai fascisti. Palestina libera”

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