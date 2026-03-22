La Thailandia? Girone dantesco dove tutte le donne e tutti gli uomini erano in vendita Da Padre Pio dissero che avrei divorziato andò così | parla Federico Ruffo

Federico Ruffo, conduttore di “Mi manda Raitre”, si è raccontato in un’intervista al settimanale Oggi, parlando della sua esperienza personale e del suo passato. Ha descritto la Thailandia come un luogo difficile, dove le persone erano in vendita, e ha condiviso di aver divorziato, riferendosi a un commento di Padre Pio. Le sue parole si sono concentrate sui fatti più che sui motivi.

Federico Ruffo alla conduzione di “Mi manda Raitre ” si è raccontato tra pubblico e privato in una intervista al settimanale Oggi. Il giornalista ha ammesso: “C’è, però, un momento particolare nella mia vita: quando la mia prima moglie per motivi suoi, personali, mi trascinò a San Giovanni Rotondo per andare a fare visita alle spoglie di Padre Pio “. E ancora: “Voleva anche fare visita a Fra Modestino che era stato molto vicino a Padre Pio. Si diceva avesse capacità predittive, lui la guardò e le disse che io e lei non saremmo rimasti insieme, il che sembrava folle perché c’eravamo appena sposati. E che lei avrebbe avuto un figlio da un altro amore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La Thailandia? Girone dantesco dove tutte le donne e tutti gli uomini erano in vendita. Da Padre Pio dissero che avrei divorziato, andò così”: parla Federico Ruffo Articoli correlati Uomini e Donne, Federico Cotugno deluso da Cristiana? Le prime parole dopo la non sceltaFederico Cotugno si racconta a Witty TV dopo la non scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne: le prime parole dell'ex corteggiatore tra delusione... Leggi anche: “Gli uomini devono impegnarsi davvero a capire cosa sono le emozioni. Non possiamo aspettarci di avere tutte le risposte da soli, ed è giusto chiedere supporto”: parla il principe William