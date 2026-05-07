Non può essere stato lui Marco Poggi difende Sempio

Marco Poggi ha dichiarato che non può essere stato lui, anche di fronte alle intercettazioni che sembrano coinvolgere la persona sotto accusa. La discussione si concentra sulla difesa dell’indagato e sulla volontà di chiarire ogni possibile equivoco legato alle conversazioni captate. La vicenda prosegue con l’esame delle prove raccolte e le verifiche delle dichiarazioni degli investigatori. La procura ha avviato le indagini per chiarire i fatti.

di Rita Cavallaro – Non ci ha voluto credere neppure davanti a quelle terribili intercettazioni che sembrano delineare gli ultimi giorni di Chiara Poggi e il perché è stata uccisa. Marco Poggi, ieri, ha tenuto la barra dritta, difendendo senza cedimenti Andrea Sempio, l’amico di sempre che oggi è sotto accusa per il delitto di Garlasco. È la terza volta che lo fa dall’inizio di questa indagine, vissuta dalla famiglia Poggi come un dolore che si rinnova continuamente, alimentato dal racconto dell’orrore che ogni giorno va in scena, da oltre un anno, su tutte le tv. Una narrazione finora quasi solo mediatica, a esclusione delle risultanze del Dna nell’incidente probatorio e dell’impronta 33.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Delitto di Garlasco, Marco Poggi difende Sempio: “Mai visto con lui video intimi di Chiara”Da una parte il silenzio di Andrea Sempio, dall’altra la difesa dell’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco da parte di Marco...

“Può essere solo lui”. La notizia su Marco Poggi appena arrivataLa nuova inchiesta sul delitto di Garlasco si allarga e nelle ultime ore è arrivato un passaggio destinato a far discutere.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; Garlasco, Marco Poggi due ore dai pm: Mai visti con Sempio video di mia sorella Chiara; Gli interrogatori di Andrea Sempio (che non risponderà), Marco Poggi e delle gemelle Cappa: cosa succede nel caso del delitto di Garlasco; Marco Poggi difende ancora l’amico: Non può avere ucciso lui mia sorella.

Marco e Andrea amici da sempre: 'Non può essere stato lui'Marco e Andrea si conoscono da decenni. E il primo ha sempre difeso il secondo. Lo ha fatto nel 2017, quando Sempio finì indagato per la prima volta e lo ha fatto oggi davanti ai magistrati in procura ... ansa.it

Marco Poggi, svolta dopo l'interrogatorio: Può essere solo luiGarlasco, l'interrogatorio di Marco Poggi garantirà alla procura di avere nuovi elementi da analizzare, ricostruendo il suo rapporto con Sempio ed il possibile contatto tra l'indagato e Chiara Poggi. notizie.it

Ultim'ora Delitto Garlasco È arrivato anche Marco Poggi in Procura come testimone chiave nella nuova inchiesta: https://fanpa.ge/uOvkl - facebook.com facebook

I destini incrociati di Andrea Sempio e Marco Poggi x.com