Non accetta la fine del matrimonio e torna a perseguitare l' ex moglie | bloccato

Un uomo che non aveva accettato la fine del matrimonio ha ripreso a molestare l'ex moglie, nonostante fosse già stato coinvolto in un procedimento legale per maltrattamenti. La donna ha segnalato nuovamente le molestie alle autorità, che hanno deciso di bloccare l'uomo. La vicenda si è conclusa con un provvedimento di interdizione nei suoi confronti, dopo le denunce ripetute dell’ex consorte.

Non avrebbe accettato la separazione e avrebbe ripreso a molestare l'ex moglie, che in passato lo aveva già portato in tribunale per maltrattamenti. Un cinquantenne di Agrigento è stato fermato davanti all'abitazione della donna, sua coetanea, che ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

A demon concubine can rewind time—the tyrant goes from wanting her dead to only wanting her! #drama

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