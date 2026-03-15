Poesia americana «Pensavo che la mia vita fosse finita e il mio cuore spezzato. Poi mi spostai a Cambridge». Arriva dal Saggiatore (traduzione di Massimo Bacigalupo) «Vita nova» (1999) della poetessa statunitense: c’è il mito classico, c’è il dialogo con sé, c’è un interlocutore misterioso. Esce nella traduzione di Massimo Bacigalupo Vita nova (il Saggiatore «La Cultura», testo originale a fronte, pp. 137, euro 17,00), ennesima raccolta poetica di Louise Glück (1943-2023). Con l’eccezione delle primissime prove, quasi tutti i suoi libri sono già comparsi in italiano, ma sarebbe interessante anche leggere i due saggi sulla poesia: Proofs and Theories (1999) e American Originality (2017). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Louise Glück, una primavera dopo la fine del matrimonio

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