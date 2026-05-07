Noi due sconosciuti recensione | genitori single istruzioni per l’uso

Il film di Janicke Askevold si concentra su due genitori single e il loro modo di affrontare la genitorialità, offrendo uno sguardo sulle dinamiche familiari alternative. La pellicola analizza il modello familiare scandinavo e le modalità di costruire una famiglia al di fuori delle strutture tradizionali. Attraverso questa narrazione, si esplorano le sfide e le scelte di chi decide di vivere una genitorialità diversa.

Un'acuta riflessione sul modello familiare scandinavo e sulle possibilità di formare un famiglia fuori dalle vie canoniche nel film di Janicke Askevold. Il cinema scandinavo ci regala spesso e volentieri drammi psicologici che offrono uno sguardo originale e approfondito nei meandri dell'animo umano. Non fa eccezione Noi due sconosciuti, fuorviante traduzione italiana del più efficace Solomamma, opera seconda della regista e attrice norvegese Janicke Askevold. Acuta riflessione sulla famiglia contemporanea, il film si concentra su Edith, giornalista e madre single di un bambino di quattro anni nato con l'inseminazione artificiale che, all'improvviso, infrange le regole dell'anonimato della banca del seme mettendosi sulle tracce del padre di suo figlio.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Noi due sconosciuti, recensione: genitori single, istruzioni per l’uso Notizie correlate Leggi anche: Colonscopia, l’esame salvavita: istruzioni per l’uso Leggi anche: Inizia la stagione della Formula 1, istruzioni per l'uso Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Noi due sconosciuti, la recensione del film; Noi due sconosciuti; Noi due sconosciuti (2025). Recensione, trama e cast film; Noi due sconosciuti, un'indagine avvincente su un aspetto poco trattato della maternità. Noi due sconosciuti (2025). Il donatore ignoto06/05/2026Recensione, trama e cast del film Noi due sconosciuti (2025), una pellicola norvegese sulla genitorialità e sull'inseminazione artificiale ... locchiodelcineasta.com Noi due sconosciuti, un'indagine avvincente su un aspetto poco trattato della maternitàMescolando dramma e commedia sentimentale, il film di Janicke Askevold sfida i pregiudizi sulla procreazione assistita. Da giovedì 7 maggio al cinema. mymovies.it La multiprogrammazione di OGGI, Giovedì 7 Alle ore 18,30: "YELLOW LETTERS" di Ilker Çatak Alle ore 21,00: "NOI DUE SCONOSCIUTI" di Janicke Askevold - facebook.com facebook