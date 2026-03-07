Quest'anno la Formula 1 presenta numerose novità tecniche e di design. Le vetture sono più corte, più strette e più leggere rispetto alle stagioni precedenti, con un’aerodinamica rivista e ali mobili introdotte per migliorare le prestazioni. Questi cambiamenti influenzano il modo in cui le squadre affrontano le gare, rendendo la stagione 2024 particolarmente diversa rispetto al passato.

Macchine più corte, più strette, più leggere, nuova aerodinamica con ali mobili. I piloti devono cambiare il modo di guidare, gettare vecchie abitudini: “Sono davvero curioso di vedere come gestiranno le novità”. Intervista a Mario Almondo, capo di Brembo La Formula 1 non era mai cambiata tanto come quest’anno. Macchine più corte, più strette, più leggere; nuova aerodinamica con ali mobili; nuove power unit con più peso alla parte elettrica arrivata al 50 per cento; nuove benzine (100 per cento sostenibili); nuovi freni; nuovi pneumatici. I piloti devono cambiare il modo di guidare, gettare vecchie abitudini, impadronirsi di nuovi tasti da schiacciare, come quello che innesca l’overtake mode per sorpassare o il boost mode per difendersi o attaccare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Inizia la stagione della Formula 1, istruzioni per l'uso

F1, l'intervista di Mara Sangiorgio a Fernando Alonso durante i test della Formula 1 in Bahrain

