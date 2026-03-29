Spunta un nuovo nome nella lista dei cedibili può dire addio al Milan a sorpresa

Un nuovo nome si aggiunge alla lista dei giocatori potenzialmente cedibili del Milan, alimentando le voci di un possibile trasferimento in vista della prossima stagione. La società sta valutando alcune operazioni in uscita, e tra queste si fa strada anche questa possibilità inaspettata. La situazione resta da seguire, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle eventuali decisioni future.

In casa Milan spunta un nuovo nome nella lista dei cedibili in vista della prossima stagione con i rossoneri che potrebbero chiudere per un’operazione in uscita a sorpresa. Milan, ok a una cessione a sorpresa (Ansa Foto) – calciomercato.it Lo stop ai campionati sta dando la possibilità ai club di lavorare in sede di mercato per cercare di capire come agire in vista della prossima stagione. Il Milan, in occasione degli incontri tra Massimiliano Allegri e la dirigenza, sta valutando quali calciatori potrebbero dire addio per fare cassa e reinvestire sul mercato. Nelle ultime ore starebbe prendendo corpo l’ipotesi di un addio di Fikayo Tomori, difensore inglese del Milan che potrebbe essere sacrificato sul mercato per fare cassa e puntare su nuovi profili. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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