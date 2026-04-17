Tributo a De Andrè | concerto omaggio di Ninè Ingiulla e sostegno a Emergency

Il 24 aprile alle 21 al teatro Circus di Pescara si svolgerà lo spettacolo “Ninè Ingiulla canta De André”. L’evento è un omaggio al celebre cantautore genovese e si inserisce in un’iniziativa di sostegno a Emergency. Il concerto vedrà la cantante interpretare alcune delle canzoni più note del musicista italiano, coinvolgendo il pubblico in un momento di musica e solidarietà.

Il 24 aprile, alle 21, al teatro Circus di Pescara, si terrà lo spettacolo “Ninè Ingiulla canta De André”, un omaggio intenso e coinvolgente al grande cantautore genovese.L’artista Ninè Ingiulla, noto per la voce sorprendentemente simile a quella di Fabrizio De André, sarà accompagnato dal gruppo.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate «Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André»Arezzo, 1 febbraio 2026 – Stasera arriva ad Arezzo «Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André». Tributo a Fabrizio De Andrè con i Sidun al teatro comunale di OrsognaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Concerto dedicato a... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Rapallo: Omaggio a De André, viaggio emotivo e ottima esecuzione; Omaggio a Fabrizio De André: Ninè Ingiulla al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo. Estatica, Ninè Ingiulla porta sul palco la poesia di De AndrèLibertà, giustizia sociale, religione, morte, amore, resistenza, umanità e peccato. Le principali tematiche e la poetica dell'indimenticabile Fabrizio De Andrè tornano a vivere ed emozionare grazie al ... ansa.it Ninè Ingiulla e La Bottega del Falegname riportano De André al Teatro CircusIl 24 aprile al Teatro Circus di Pescara Ninè Ingiulla canta De André con La Bottega del Falegname. Parte dell’incasso sarà devoluta a Emergency ... abruzzonews.eu TRIBUTO #NinèIngiulla porta a Pescara un intenso omaggio a #DeAndré. #24aprile – Teatro Circus Musica, emozione e solidarietà. @ladolcevitamag_ #Pescara #Musica #Eventi x.com Ninè Ingiulla canta De André facebook