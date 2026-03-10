Alice non canta De André | al Teatro Stradanuova un omaggio delicato e rovesciato

Sabato 14 marzo alle 21, al Teatro Stradanuova, si tiene lo spettacolo “Alice non canta De André” con Alice De André sul palco. L’evento si svolge nel contesto del teatro centrale e presenta una performance dedicata, con un titolo che suggerisce un omaggio rovesciato alle canzoni del cantautore. La serata si svolge in un teatro storico della città.

Sabato 14 marzo, alle ore 21, Stradanuova Teatro Centrale accoglie Alice De André, sul palco con “Alice non canta De André”. Alice porta in scena un omaggio delicato e rovesciato, fatto di ricordi, domande e musica, per affermare – con voce propria – il suo modo di stare al mondo. Il suo cognome che non si può sussurrare: tutti si aspettano quel qualcosa. Ma Alice no. Alice non canta De André. Sul palco, Alice racconta sé stessa, la propria storia e i ricordi familiari, trasformandoli in emozioni, memorie e momenti di vita. Non imita, non cerca confronti: la sua voce racconta, si abbassa per farsi ascoltare, guidando il pubblico in un viaggio teatrale intimo e sorprendente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

