Niklas Süle si ritira a 30 anni | Dopo la risonanza era chiaro al mille per cento che era finita

Niklas Süle ha annunciato che si ritirerà al termine di questa stagione a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha colpito di recente. Dopo aver subito una risonanza, il difensore ha dichiarato che era chiaro al 100% che non avrebbe più potuto continuare a giocare. La sua carriera, che lo ha visto vestire le maglie di club come il Bayern e il Borussia Dortmund e partecipare con la nazionale tedesca, è stata condizionata da infortuni e occasioni mancate.