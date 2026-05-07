Niklas Süle si ritira a 30 anni | Dopo la risonanza era chiaro al mille per cento che era finita
Niklas Süle ha annunciato che si ritirerà al termine di questa stagione a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha colpito di recente. Dopo aver subito una risonanza, il difensore ha dichiarato che era chiaro al 100% che non avrebbe più potuto continuare a giocare. La sua carriera, che lo ha visto vestire le maglie di club come il Bayern e il Borussia Dortmund e partecipare con la nazionale tedesca, è stata condizionata da infortuni e occasioni mancate.
Niklas Süle annuncia il ritiro a fine stagione dopo l’ultimo grave problema al ginocchio. Tra Bayern, Borussia Dortmund e nazionale tedesca, il difensore lascia il calcio dopo una carriera segnata dagli infortuni e dalle occasioni sfumate. Era stato vicino a Milan e Juventus.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Chi è il conducente che era alla guida del tram deragliato a Milano: 30 anni di esperienza in Atm e l’ipotesi del “malore”
Elena Santarelli: “Una collega mi chiese com’era Bernardo Corradi, le dissi che sapevo che c’era stata a letto”Elena Santarelli dopo Belve torna a parlare della lista delle ex di Bernardo Corradi a La Volta Buona.
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Niklas Süle announces retirement from football; Sarà Psg-Arsenal: data e orario (inedito) della finale di Champions; Official | Niklas Süle announces retirement from football.
Niklas Süle si ritira a 30 anni: Dopo la risonanza era chiaro al mille per cento che era finitaNiklas Süle annuncia il ritiro a fine stagione dopo l’ultimo grave problema al ginocchio. Tra Bayern, Borussia Dortmund e nazionale tedesca, il difensore lascia il calcio dopo una carriera segnata ... fanpage.it
Borussia Dortmund, Sule dice basta e dà l'addio al calcio giocato: Mi ritiro, la mia carriera termina in estate. E' stato un obiettivo di Milan e JuventusIl difensore centrale tedesco classe 1995 ha deciso di appendere le scarpe al chiodo dopo l'ultimo infortunio subito al ginocchio nel corso della partita di Bundesliga contro l'Hoffenheim. In forza al ... calciomercato.com
Troppi infortuni e il desiderio di stare bene e basta: Niklas Süle dà l’addio al calcio a soli 30 anni - facebook.com facebook
I giocatori ritirati nel 2026: Niklas #Sule dice addio al calcio a soli 30 anni #SkySport x.com