Chi è il conducente che era alla guida del tram deragliato a Milano | 30 anni di esperienza in Atm e l'ipotesi del malore

Il conducente del tram che ieri è deragliato a Milano ha più di 30 anni di esperienza con Atm ed è considerato un operatore esperto, con una buona conoscenza della tratta sulla quale stava lavorando. Secondo quanto comunicato dall’azienda, si sta valutando anche l’ipotesi di un malore come possibile causa dell’incidente. Al momento, non sono state rese note altre informazioni ufficiali sulle circostanze dell’accaduto.

Tram deragliato a Milano, Sala: “Non sembra guasto, malore conducente credo tra ipotesi”(Adnkronos) – "Una tragedia: due morti, uno era un passante, l'altro era a bordo del tram”.

Milano, tram deragliato forse a causa di un malore del conducenteA Milano gli inquirenti cercano di ricostruire cause e dinamiche dell’incidente di ieri che ha visto coinvolto il tram numero 9.

Tram deragliato a Milano, il conducente: «Mi sono sentito male». Chi sono le vittimeDue morti e una cinquantina di feriti nel pomeriggio di venerdì a Milano quando un tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto. Le vittime sono Ferdinando Favia di 59 anni e il 58e ... vanityfair.it

Milano: tram deragliato, due morti e sale a 54 il numero dei feriti. Il conducente: Stavo male e non ho attivato lo scambioMilano sotto shock dopo il grave indidente del tram deragliato che ha fatto due vittime e decine di feriti, due sono gravi. E' arrivato come un missile , racconta un testimone che ancora negli occh ... tg.la7.it

