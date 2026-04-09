Bitcoin vola oltre 72.000$ | scatta il rally dopo la tregua USA-Iran

Il prezzo di Bitcoin ha superato i 72.000 dollari, segnando un aumento significativo. La crescita segue l’annuncio di una sospensione temporanea delle operazioni militari contro l’Iran, comunicata dal governo statunitense. La notizia ha portato a un incremento dell’interesse nel mercato delle criptovalute, che ha reagito subito alle variazioni geopolitiche. Le fluttuazioni di Bitcoin continuano a essere influenzate dagli sviluppi delle relazioni tra Stati Uniti e Iran.

Il valore di Bitcoin ha superato la soglia dei 72.000 dollari dopo che Trump ha annunciato una sospensione delle operazioni militari contro l'Iran per quattordici giorni. Questo rilascio di tensione geopolitica ha innescato un movimento rapido del mercato delle criptovalute, che si trovava in una fase di forte incertezza. L'asset digitale ha registrato un incremento del 2,55% nell'ora successiva alla comunicazione, toccando quota 72.150 dollari. Si tratta del primo ritorno sopra i livelli visti . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bitcoin vola oltre 72.000$: scatta il rally dopo la tregua USA-Iran Bitcoin vola a 70mila dollari: Trump tra ultimatum e tregua in IranBitcoin ha registrato un’impennata questo lunedì 6 aprile 2026, mentre Donald Trump alterna minacce di attacchi militari a prospettive di accordi... Leggi anche: Tregua Usa-Iran, crolla il petrolio e volano i mercati: rally di Wall Street