Nido di fratini a Pescara | presto tre uova si schiuderanno

A Pescara, una coppia di fratini ha costruito un nido nel quale sono state deposte tre uova. Nei prossimi giorni, di solito in meno di un mese, le uova si schiuderanno. La presenza di questi uccelli è stata nota nelle ultime settimane nella zona. La coppia si prende cura del nido, che si trova in un'area naturale della città.

Una coppia di fratini ha realizzato un nido, dove sono state deposte tre uova. Presto, generalmente in meno di un mese, si schiuderanno.Il piccolo miracolo sta avvenendo in città, a Pescara, sulla spiaggia dello stabilimento militare dell’esercito.La segnalazione ci giunge da un cittadino, che ha.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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