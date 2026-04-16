Nei lidi ravennati si attende la schiusa dei fratini e si cercano aspiranti volontari

Nei lidi ravennati si prepara l’attesa per la schiusa delle uova del fratino, una specie di uccello che sta scomparendo dalle coste italiane. La nascita dei volontari che si offrono di aiutare in questa fase è stata annunciata, mentre le autorità monitorano attentamente il fenomeno. La presenza di questa specie in via di estinzione rende questa fase particolarmente delicata e seguita con attenzione da esperti e appassionati.

Quella della schiusa e dell'involo del fratino è ormai un evento estremamente raro, soprattutto per una specie che, su molte coste italiane come quella dell'Emilia-Romagna, oggi rischia l'estinzione. Per questo l'evento che si attende nei prossimi mesi ha dell'inedito. Fratini e tartarughe contro.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Si cercano volontari per il servizio civile all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti“Il percorso - viene spiegato - avrà una durata di dodici mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un assegno mensile pari a 519,47 euro" “Il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nei lidi ravennati si attende la schiusa dei fratini e si cercano aspiranti volontari; Due nidi di fratino sui lidi ravennati: al via il reclutamento di volontari; Ravenna, due nidi di fratini nei lidi: Cerchiamo nuovi volonari per tutelarli; Addio alla duna protettiva. È iniziato il livellamento, a maggio i tratti in erosione. Ravenna, due nidi di fratini nei lidi: Cerchiamo nuovi volonari per tutelarliDue nidi di fratino sulle spiagge dei lidi ravennati: la Rete di Associazioni Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese cerca nuovi ... corriereromagna.it Non si può vietare il cibo da casa nei lidi balneari o perquisire i bagnanti parla Assoutenti CampaniaLe spiagge sono luoghi pubblici dati in concessione a privati. Nei lidi, quindi, non si può imporre un divieto generico di portare il cibo da casa né si possono fare perquisizioni all’ingresso. Il ... fanpage.it Emozionanti scoperte nelle scorse settimane: due coppie di fratino hanno nidificato nei lidi ravennati. - facebook.com facebook