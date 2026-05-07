Da ottobre, uno dei nidi comunali di Bologna non dispone più dei giochi all’interno delle aree gioco, nonostante l’amministrazione avesse promesso l’installazione a marzo. La denuncia arriva da un rappresentante di Fratelli d’Italia, che evidenzia questa mancanza e critica l’assenza di interventi da parte del Comune per risolvere la situazione. La situazione riguarda lo spazio situato in via Cavazzoni, un punto di riferimento per le famiglie della zona.

Bologna, 7 maggio 2026 – Un nido comunale, lo Spazio in via Cavazzoni, senza giochi da ottobre malgrado il Comune avesse annunciato il montaggio a marzo. Un nuovo nido in project financing, al Lazzaretto, che finisce in stand by. A compensare l’asilo nel limbo, essendoci fame di posti, saranno aperte una sezione in più all’asilo Elefantino Blu via della Beverara 5812 e una nuova sezione di nido dentro la materna statale Coop Azzurra via della Beverara 182 e parte dell’istituto comprensivo 3. Il nido ‘Spazio’ è senza giochi da ottobre . A denunciare la mancanza di giochini, da ottobre, nel nido comunale è la consigliera di FdI, Manuela Zuntini che, sollecitata dai genitori infuriati, interpella il Comune.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Nidi senza giochi da ottobre. Il Comune non fa nulla”: la denuncia di Fratelli d’Italia

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