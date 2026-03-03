Stadio Maradona il Comune insiste e fa da solo | invia il cronoprogramma alla Figc deciderà la Uefa a ottobre

Il Comune di Napoli ha inviato un cronoprogramma relativo allo stadio Maradona alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. La decisione sulla sua approvazione spetterà alla UEFA, che comunicherà l’esito a ottobre. Il sindaco e l’assessore alle Infrastrutture hanno confermato di aver preso questa iniziativa senza attendere ulteriori passaggi ufficiali.

Corrmezz. Palazzo San Giacomo ha inviato alla Figc comprende «il dettaglio grafico» relativo al progetto di rinnovamento dello stadio Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi insiste, così come l’assessore alle Infrastrutture Cosenza. Vanno avanti anche senza il Napoli. Hanno inviato il dossier stadio alla Figc. Il Comune di Napoli ha inviato alla Federcalcio il questionario compilato per la candidatura della città agli Europei di calcio del 2032. Il dossier chePalazzo San Giacomo ha inviato alla Figc comprende «il dettaglio grafico» relativo al progetto di rinnovamento dello stadio, «sviluppato, attraverso una rappresentazione su mappa, sulla base dei parametri contenuti nella check list e nel template Uefa». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Stadio Maradona, il Comune insiste e fa da solo: invia il cronoprogramma alla Figc, deciderà la Uefa a ottobre Riqualificazione stadio Maradona, il comune di Napoli invia documentazione a FigcTempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Napoli oggi invierà alla FIGC tutta la documentazione relativa al progetto di riqualificazione dello stadio... Stadio Maradona, il Comune di Napoli invia alla Figc il progetto di riqualificazioneNapoli accelera sul restyling dello stadio Maradona: oggi la documentazione sarà trasmessa alla Federazione. Napoli. Stadio Maradona, via libera ai lavori: si punta agli Europei 2032 Altri aggiornamenti su Stadio Maradona Temi più discussi: Riqualificazione stadio Maradona, comune di Napoli invia documentazione a Figc; Restyling stadio Maradona, il Comune invia documentazione in Figc; Riqualificazione stadio Maradona, il Comune di Napoli invia la documentazione a Figc; Stadio Maradona, il Comune di Napoli invia il progetto di riqualificazione alla Fgic. Stadio Maradona, il Comune di Napoli invia la documentazione alla FIGCIl Comune di Napoli compie un passo decisivo sul futuro dello Stadio Diego Armando Maradona. Nella giornata di oggi Palazzo San Giacomo trasmetterà alla FIGC ... cronachedellacampania.it Stadio Maradona, il Comune di Napoli invia alla Figc il progetto di riqualificazioneIl Comune di Napoli invia alla FIGC la documentazione sul progetto di riqualificazione dello stadio Maradona: Intervento indipendente da Europei ... 2anews.it Stadio Maradona, Manfredi accelera: il progetto va in FIGC - facebook.com facebook Riqualificazione stadio Maradona, comune di Napoli invia documentazione a Figc. Manfredi, "obiettivo importante al di là degli Europei 2032" #ANSA x.com