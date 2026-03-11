Fratelli d' Italia denuncia una ' voragine' al Mercato Albinelli Il Comune | Guasto subito riparato

Fratelli d'Italia segnala una voragine al Mercato Albinelli, mentre il Comune afferma che il guasto è stato prontamente riparato. La denuncia si riferisce a problematiche strutturali ricorrenti nel mercato, che, secondo il partito, dimostrerebbero come gli interventi eseguiti negli anni passati non abbiano risolto definitivamente i problemi. La questione rimane al centro delle discussioni sulla sicurezza e la manutenzione dell’edificio.

"Per l’ennesima volta al Mercato Albinelli si verificano problematiche strutturali che dimostrano quanto gli interventi fatti negli anni a spot non siano serviti a risolvere davvero i problemi. È sempre la stessa storia: piccoli interventi, soluzioni temporanee e nessuna visione a lungo termine. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati 'Voragine' al Mercato Albinelli, la denuncia di Fratelli d'Italia: "Recintata in maniera precaria, nessuno interviene""Per l’ennesima volta al Mercato Albinelli si verificano problematiche strutturali che dimostrano quanto gli interventi fatti negli anni a spot non... Modena: voragine al Mercato Albinelli, rischio topiUna voragine si è aperta all’interno del Mercato Albinelli a Modena, creando un’apertura nella pavimentazione che rimane scoperta nonostante le... Tutto quello che riguarda Mercato Albinelli Argomenti discussi: Fratelli d'Italia denuncia una 'voragine' al Mercato Albinelli. Il Comune: Guasto subito riparato; Modena | voragine al Mercato Albinelli rischio topi.