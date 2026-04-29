Dall'Uruguay arrivano nuove accuse riguardo all'adozione di un bambino coinvolto nella vicenda di Nicole Minetti. Si parla di irregolarità nei documenti presentati, con sospetti di anomalie che alimentano dubbi sulla regolarità delle pratiche adottive. Le autorità stanno verificando i dettagli delle pratiche e le eventuali irregolarità emerse, mentre proseguono le indagini sulla vicenda.

Ci sarebbero nuovi sospetti sull’irregolarità dell’adozione del minore da parte di Nicole Minetti e di Giuseppe Cipriani. Proprio l’adozione è al centro della procedura di grazia concessa all’ex consigliera in Lombardia. Questa si è vista annullare la condanna a tre anni per appropriazione indebita e favoreggiamento della prostituzione, perché doveva prendersi cura del figlio adottivo con problemi di salute. Grazia a Nicole Minetti: a che punto siamo Facciamo il punto della situazione, prima di entrare nel dettaglio delle irregolarità presunte dell’adozione del minore. Lunedì scorso il Presidente della Repubblica ha incaricato il ministro della Giustizia Carlo Nordio di verificare le informazioni che hanno portato alla concessione della grazia firmata dallo stesso Mattarella il 18 febbraio 2026 per Nicole Minetti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grazia a Nicole Minetti, dall'Uruguay arrivano altri sospetti sull'adozione del bimbo: "Altamente irregolare"

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