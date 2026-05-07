Secondo i primi riscontri provenienti da Uruguay e Spagna, gli accertamenti sulla questione della grazia concessa a Nicole Minetti non hanno ancora prodotto elementi sufficienti per modificare il parere della Procura. Le indagini in corso, quindi, non hanno portato a nuove evidenze che possano influenzare l'iter giudiziario o le decisioni già prese. Attualmente, non ci sono aggiornamenti che alterino lo stato delle indagini sulla vicenda.

Dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell'istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non sono arrivati, al momento, in Procura generale a Milano, attraverso l'Interpol, elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo, dopo quello positivo nel procedimento sull'atto di clemenza concesso a febbraio. Le verifiche, però, stanno proseguendo e i magistrati milanesi attendono ancora degli approfondimenti per i prossimi giorni.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nicole Minetti, ecco i primi esiti da Uruguay e Spagna: «Nessun elemento per modificare parere Procura»

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