Indagini internazionali su Nicole Minetti | primi riscontri da Uruguay e Spagna per la richiesta di grazia
Le autorità italiane stanno ricevendo i primi riscontri da Uruguay e Spagna in relazione alla richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti. Le indagini internazionali sono in corso e coinvolgono le rispettive procure generali, che stanno esaminando le informazioni raccolte. Al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sui riscontri ricevuti o sui contenuti delle verifiche in atto.
Stanno arrivando alla Procura generale di Milano i primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, relativi all’istruttoria supplementare per far luce sulla richiesta di grazia ottenuta da Nicole Minetti, l’ex consigliera lombarda che deve espiare 3 anni e 11 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e peculato. La procuratrice generale Francesca Nanni e il sostituto pg Gaetano Brusa quando avranno un quadro completo si esprimeranno e se dovesse emergere qualche elemento “ostativo” potrebbero rivedere il loro parere. Parere che non dovrebbe arrivare questa settimana.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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