Indagini internazionali su Nicole Minetti | primi riscontri da Uruguay e Spagna per la richiesta di grazia

Le autorità italiane stanno ricevendo i primi riscontri da Uruguay e Spagna in relazione alla richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti. Le indagini internazionali sono in corso e coinvolgono le rispettive procure generali, che stanno esaminando le informazioni raccolte. Al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sui riscontri ricevuti o sui contenuti delle verifiche in atto.