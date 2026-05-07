Niccolini aria di primavera Musica teatro e cinema Tributo a Michael Jackson

Con l’arrivo della primavera, si susseguono eventi dedicati alla musica, al teatro e al cinema. Tra le iniziative in programma, un tributo dedicato a Michael Jackson, artista che ha rivoluzionato il pop internazionale. L’attenzione si concentra sulle esibizioni dal vivo e sulle performance che richiamano l’energia e il ritmo delle sue canzoni più celebri, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di musica e spettacolo.

Cosa c’è di più trascinante della musica? E cosa c’è di più trascinante di una batteria che scalda il corpo, che fa battere i piedi, che fa andare a tempo come i ballerini? Non c’è niente di meglio, in fondo, di Michael Jackson, che con le sue canzoni ha cambiato il pop in tutto il mondo. È proprio con " Michael Jackson Anthology – The Italian Tribute " che comincia, domani alle 20,30, la stagione primaverile del Teatro Niccolini. Tantissime le iniziative e altrettanti gli spettacoli che mostrano il carattere eclettico di Firenze On Stage, il progetto internazionale fondato e diretto da Hershey Felder. E allora ecco che oltre al pop, al Niccolini arrivano il teatro contemporaneo, la musica sinfonica, la commedia, il musical, il cinema con tanti ospiti internazionali, per molti eventi unici, che andranno avanti fino al 30 giugno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Niccolini, aria di primavera. Musica, teatro e cinema. Tributo a Michael Jackson Notizie correlate Il biopic "Michael" sulla vita di Michael Jackson arriva al cinema dal 22 aprile. Ne parla il nipote, il protagonista Jafaar Jackson. Video(askanews) – Si è tenuta a Berlino la prima internazionale di uno dei film più attesi di quest’anno, Michael, sulla storia della leggenda della... Leggi anche: Non erano semplici videoclip: così Michael Jackson ha trasformato la musica in cinema con grandi registi Contenuti e approfondimenti Si parla di: Niccolini, aria di primavera. Musica, teatro e cinema. Tributo a Michael Jackson. Niccolini, aria di primavera. Musica, teatro e cinema. Tributo a Michael JacksonSi comincia domani con il grande pop, domenica invece spazio all’opera. Il direttore Hershey Felder: Bellezza e condivisione con il pubblico. lanazione.it Musica, teatro e cinema nella primavera del Niccolini firmata FelderAl via la stagione primaverile del Teatro Niccolini di Firenze che tra maggio a giugno propone spettacoli di musica, teatro contemporaneo, musical e cinema. (ANSA) ... ansa.it