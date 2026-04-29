Michael Jackson ha rivoluzionato il modo di concepire i videoclip musicali, trasformandoli in cortometraggi curati nei dettagli e affidati a grandi registi. Questi video non erano solo strumenti promozionali, ma produzioni artistiche che combinavano musica, recitazione e scenografie elaborate. La sua influenza ha portato l'industria musicale a elevare il formato, creando produzioni che ancora oggi vengono ricordate per la cura e la qualità estetica.

Non erano semplici videoclip, ma vere opere cinematografiche in miniatura. Michael Jackson ha rivoluzionato il modo di raccontare la musica, trasformando ogni video in un’esperienza visiva complessa e curata come un film, visto che in un’epoca in cui i videoclip erano spesso performance registrate, Jackson ha introdotto narrazione, effetti speciali e collaborazioni con grandi registi. Il risultato è stato un nuovo linguaggio capace di unire industria musicale e cinema, lasciando un’impronta ancora oggi visibile, con alcuni dei suoi che video sono diventati icone globali, entrando stabilmente nella memoria collettiva. Uno degli esempi più celebri è Thriller, diretto da John Landis, scelto personalmente da Jackson dopo aver visto “ Un lupo mannaro americano a Londra ”.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Non erano semplici videoclip: così Michael Jackson ha trasformato la musica in cinema con grandi registi

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