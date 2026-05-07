Nibbiola celebra la vita | bonus bebè mostra e pranzo in rosa

A Nibbiola si svolge una giornata dedicata alla celebrazione della vita, con un evento che include un pranzo in rosa e una mostra. Durante la cerimonia in chiesa vengono ricordate alcune benefattrici, senza ulteriori dettagli sui nomi. È previsto anche il funzionamento della consegna del bonus bebè destinato ai nati nel 2025, anche se non vengono forniti i particolari sul procedimento.

? Cosa scoprirai Chi sono le benefattrici ricordate durante la celebrazione in chiesa?. Come funzionerà la consegna del bonus per i nati nel 2025?. Quali attività musicali animeranno il pomeriggio dedicato ai bambini?. Dove è possibile prenotare il pranzo comunitario entro l'8 maggio?.? In Breve Messa alle 10 in chiesa per Dina Bozzola e Giuseppina Muttini.. Consegna Bonus Bebè alle 11 in Via Matteotti 23.. Mostra Face de Villaggio di Mario Finotti e pranzo da 20 euro.. Musica jazz So' What e percussioni scuola P.Ramati alle 15.. Domenica 9 maggio 2026, Nibbiola ospiterà una giornata dedicata alle nuove nascite e alla memoria delle famiglie Bozzola e Muttini.🔗 Leggi su Ameve.eu

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