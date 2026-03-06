Banca Valdarno consegna i bonus bebè

Mercoledì scorso, nell’Auditorium della Banca Valdarno a San Giovanni, si è tenuta la cerimonia di consegna dei bonus bebè destinati ai bambini nati nel 2025. La banca ha distribuito i sostegni economici alle famiglie del territorio, con l’obiettivo di favorire la natalità. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e familiari dei neonati.

Un sostegno concreto alle famiglie e alla natalità del territorio. Mercoledì scorso, nell’Auditorium della Banca Valdarno a San Giovanni si è svolta la cerimonia di consegna del Bonus Bebè destinato ai bambini nati nel corso del 2025. A consegnare il contributo sono stati il presidente Gianfranco Donato e il direttore generale Stefano Roberto Pianigiani. Complessivamente sono state 31 le domande presentate e accolte, per ciascuna delle quali il Cda dell’istituto di credito ha deliberato l’erogazione di un contributo di 500 euro, pensato per aiutare le famiglie ad affrontare le numerose esigenze che accompagnano l’arrivo di un figlio.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

