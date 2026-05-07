Bonus bebè e pranzo in rosa | domenica di festa a Nibbiola

Domenica a Nibbiola si svolge un evento dedicato alle mamme, con due iniziative che celebrano le figure di Dina Bozzola e Giuseppina Muttini, considerate benefattrici locali. La giornata prevede la presenza di un pranzo in rosa e un momento di ricordo per queste due donne, coinvolgendo la comunità in un evento di festa e solidarietà. L’appuntamento si svolge nel rispetto delle tradizioni e delle iniziative di beneficenza della zona.

Appuntamento a Nibbiola per ricordare le benefattrici Dina Bozzola e Giuseppina Muttini e in onore di tutte le mamme.Il programmaOre 10, presso la chiesa parrocchiale, S. Messa in suffragio delle benefattrici fam. Bozzola e MuttiniPresso Casa Bozzola Muttini (Via Matteotti, 23)Ore 11, Consegna.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Pranzo di Primavera e processione di Sant’Eurosia, domenica di festaCome da tradizione, la festa di Sant’Eurosia a Farneto, frazione di Montelabbate, apre le porte alla stagione estiva che sta per arrivare. Leggi anche: Banca Valdarno consegna i bonus bebè Una raccolta di contenuti Si parla di: Bonus bebè e Pranzo in rosa: domenica di festa a Nibbiola; Gruppo Teddy: il welfare è per la famiglia (salute, bonus bebè, nido, voucher centri estivi). Gruppo Teddy: il welfare è per la famiglia (salute, bonus bebè, nido, voucher centri estivi)Dalla visione del fondatore Tadei di un’azienda capace di generare occupazione e utile sociale al presente del Gruppo Teddy, azienda di moda italiana, da sempre attenta al welfare. Intervista a Andrea ... ilmessaggero.it