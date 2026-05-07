Niardo | alla ricerca del sublime Cinque mostre personali in parallelo alla Vip gallery

A Niardo si svolgono cinque mostre personali presso la Vip gallery, con opere che spaziano tra realismo e astrazione. I protagonisti sono artisti provenienti da diverse regioni: due fotografi camuni, due pittori bergamaschi e uno scultore milanese. Le esposizioni presentano lavori di fotografia, pittura e scultura, offrendo un’ampia varietà di stili e tecniche artistiche. L’evento si inserisce in un percorso di ricerca artistica volto a esplorare diverse interpretazioni del “sublime”.

Tra realismo e astrazione, tra fotografia, pittura e scultura: i fotografi camuni Emilio Ricci e Pino Veclani, i pittori bergamaschi Emilio Gualandris e Alessandra Cantamessa e lo scultore milanese Rinaldo Degradi. Sabato 2 maggio 2026 alle ore 16 si inaugura una formidabile cinquina di mostre.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: T3ssiture, il filo del femminile alla Foro Gallery Abissi alla Crumb GalleryABISSI Arianna Fioratti Loreto Crumb Gallery - Firenze 10 aprile – 30 maggio 2026 Inaugurazione venerdì 10 aprile ore 18.